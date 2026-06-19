荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 案件暂列「送院时死亡及企图自杀」

今日（19日）下午1时许，荔景邨风景楼一名56岁女子报警，指78岁母亲躺卧床上，面部遭床被盖住，而70岁继父上吊自缢，二人同告昏迷，随即由救护车送院抢救，惟老妇最终不治，而老翁则仍在抢救中。警方经调查后，认为案件有可疑，交由葵青警区重案组跟进，鉴证科人员其后亦到场搜证。

据了解，事主二人结婚及居于上址多年，本身有「三高」问题，女事主虽没有行动不便但甚少外出。两人的女儿非常孝顺，虽然并非同住，但每日中午都会上门探望照顾二人，讵料今日上门揭发悲剧。

警方表示，周五下午1时06分接获两名事主的女儿报案，指发现78岁姓陈女事主于上址一房间内晕倒，以及70岁姓黄男事主在上址上吊。

人员接报到场，发现黄男在上址客厅怀疑以数条电话充电线上吊，而S陈女则倒卧在上址一房间的床上。二人均昏迷被送往玛嘉烈医院治理，陈女其后被证实死亡，人员于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

经初步调查，案件暂列送院时死亡及企图自杀，交由葵青警区重案组跟进。

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