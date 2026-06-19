珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡
更新时间：13:51 2026-06-19 HKT
发布时间：13:51 2026-06-19 HKT
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今（19日）午1时许，荔景邨风景楼一名56岁女子报警，指母亲（80岁）昏迷床上，面部遭床被盖住，继父（71岁）在窗花旁吊颈昏迷，由救护车送院抢救，老妇惜告不治，老翁仍在抢救中。据了解，报案人为死者女儿，已搬出多年，今天端午节回来探望二人，结果揭发悲剧。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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