珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡

今（19日）午1时许，荔景邨风景楼一名56岁女子报警，指母亲（80岁）昏迷床上，面部遭床被盖住，继父（71岁）在窗花旁吊颈昏迷，由救护车送院抢救，老妇惜告不治，老翁仍在抢救中。据了解，报案人为死者女儿，已搬出多年，今天端午节回来探望二人，结果揭发悲剧。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

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