青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼

青沙公路两死夺命车祸，35岁姓黄女死者「阿芳」与38岁姓张丈夫本周二（16日）从泰国返港后，去了元朗派手信，乘搭的士由元朗返牛头角住所途中不幸遇上夺命车祸双双惨死。阿芳生前在善导会任社工，善导会对她与丈夫的离世表达最沉痛的哀悼，并称赞女死者为人热情开朗，对工作满怀责任感。

阿芳（右一）与队员分享创作感想。

善导会回复《星岛头条》查询时表示，善导会沉痛确认，意外中遇难的女死者黄女士为机构的社工同事，黄女士于善导会服务两年半，她为人热情开朗，对工作满怀责任感；无论面对服务使用者或身边同事，她总以真诚待人。

善导会又指，她的离世，对善导会及社会服务而言是不可弥补的损失。善导会对她的付出致以最深的感谢，并对她与丈夫的离世表达最沉痛的哀悼。目前，善导会已联络其家属，并将全力提供支援及协助。同时，善导会已为机构同事安排情绪支援服务，并同时安排一切有必要措施支援受影响的服务使用者，陪伴他们度过这个艰难时刻。

阿芹上周救了一名跳海自杀男子。资料图片

阿芳英文名Sheila，大学毕业做过多间公司，两年前加入善导会，她曾代表善导会参加香港中文大学社会工作学系主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的赛马会「衡坊」培训计划，获得「最佳实践分享2024-25 — 得奖团队5」，她与三名队员分享创作感想，当时她说：「这些资讯对我们规划新的社区和团队项目很有帮助」。

阿芳与丈夫在车祸中丧命消息震惊朋友圈，不少人在网上悼念二人：「寻晚青沙公路单意外...，死咗个两个...，其中一个系我好熟嘅大学同学...，另一个系佢先生...，佢地仲要上年啱啱结婚...，佢地两个都系好好嘅人」、「我听同事讲系，两个都系好好人黎」、「两个都有参与宏褔惨剧嘅救援同支援工作，真系好心好人无好报」。

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事发于本周二（16日），阿芳与任职消防员的丈夫阿芹（38岁）从泰国补度蜜月后返港，去了元朗派手信，然后搭乘的士由元朗返牛头角住所，至晚上10时许，一名姓汪（44岁）男子驾驶一辆客货车，沿青沙公路往九龙方向行驶，至海丽邨对开时客货车怀疑失控撞向的士，继而翻侧，的士其后亦撞向石壆。

阿芳与丈夫被抛出车外，全身多处重创，当场气绝身亡。姓吴（30岁）的士司机右手受伤，清醒被送往明爱医院，其后转送至玛嘉烈医院治理。汪没有受伤，涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕。