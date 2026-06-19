机场劫黄金│过程曝光 2匪举刀指吓事主 七人车接应3匪逃走

一名外地返港姓胡(36岁)男子，昨（18日）凌晨零时许，在香港国际机场三号停车场遭多名刀手伏击，被斩伤后再遭抢去约6公斤黄金，涉案金额约700万元，新界南总区重案组跟进调查。有关遇劫过程今日（19日）在社交平台微信流传，片中显示事主取车时，三名男子趋前，其中两人持刀指吓事主；但不见斩人过程，凶徒得手后由一辆接应七人车载走逃去。

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内地湖南日报「犇视频」上载有关片段，标题为「香港机场突发劫案，重6公斤价值700万港元金条被抢」。画面开始见到有数名男子在停车场内，镜头稍后跳到一个泊车位置，一名孭着背囊、穿白色衫的男子，行近一部白色Tesla打开右后门。

图右白衣男相信为事主，孭著背囊，在私家车旁，一名深色衣男子持刀走近事主。网片截图

深色衫男与他身后的同党俱挥刀指吓事主。网片截图

镜头拍下白衣男持刀跑过车头。网片截图

一部黑色七人车倒车驶至接载贼人离开。网片截图

此时有3名男子先后走近，其中穿深色衫戴口罩的男子亮出利刀，指向事主，将他迫至车尾；黑衫男后面另一名白衣汉亦挥出利刀指吓。

画面没有呈现斩人及抢背囊的过程，其后见到白衣男在车头跑出，第三名凶徒一直在附近观察，稍后一部黑色七人车打开车门倒驶而至，凶徒跳上车后，七人车驶走，影片便告结束。

事发于昨日（18日）凌晨零时23分，警方接获报案，指一名男子在翔天中路的机场三号停车场内，遭多人持刀袭击及行劫。救援人员接报赶至，男事主手脚受伤流血，清醒由救护车送往北大屿山医院治理，其后转送至玛嘉烈医院治理。

据了解男事主姓胡36岁，早前应其前雇主指示乘搭飞机前往峇里，从一名印尼男子取得重6公斤的黄金。至昨日凌晨他乘飞机返港，当时他携有一个黑色背包，内藏约6公斤黄金。事主于停车场准备离开机场期间，突有3名戴口罩及穿不同衣物男子由一辆七人车下车追截，他见状随即逃跑，在多个车位后被追上并施袭，左大腿及左前臂被斩伤，背包被抢去后，歹徒随后驾车往东涌方向逃去。

警方封锁停车场一楼调查。现场所见，停车场内遗下一滩血迹，一辆白色电动私家车疑与案有关，警方封锁调查。另外，警员于北大屿山公路一带进行捷进行动截查车辆。案件列「行劫」，交由新界南总区重案组第三A队跟进，暂未有人被捕，正追缉涉案3名男子，年龄介乎20至30岁。

翻查资料，据香港市场及各大银行金条报价参考，公斤金条或实体金条每克价格约介乎1,080至1,160港元水平。涉案约6公斤黄金计算，总值约介乎648万至696万港元之间。