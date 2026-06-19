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珍惜生命｜长洲度假屋45岁男子烧炭昏迷 飞行服务队直升机送院抢救

突发
更新时间：04:23 2026-06-19 HKT
发布时间：04:23 2026-06-19 HKT

长洲发生烧炭案。今日（19日）凌晨零时许，一名45岁唐姓男子被发现倒卧在长洲东湾路84号一个度假屋单位内。警方及救援人员接报赶抵，事主一度清醒，随后陷入昏迷，他先被送往长洲医院接受初步治理，再由飞行服务队派出直升机，转送东区尤德夫人那打素医院进行抢救。

据了解，唐男租住上址度假屋单位，负责人因察觉异样登门察看揭发，且发现洗手间内更放有一盆燃烧中的炭，遂报警求助。警员在现场检获遗书，将案件列「企图自杀」处理。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

 

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