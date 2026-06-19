珍惜生命｜长洲度假屋中年汉烧炭昏迷 飞行服务队直升机送院抢救

长洲发生烧炭案。今日（19日）凌晨零时许，一名45岁姓唐男子被发现倒卧在长洲东湾路84号一个度假屋单位内。警方及救援人员接报赶抵，事主一度清醒，随后陷入昏迷，他先被送往长洲医院接受初步治理，再由飞行服务队派出直升机，转送东区尤德夫人那打素医院进行抢救。

据了解，唐男为一名送货员，数年前确诊患有精神病，他租住上址度假屋单位，其间旅馆职员发现房间内的烟雾感应器启动，敲门无人回应，于是通知负责人报警。负责人以锁匙开门，发现洗手间内放有一盆燃烧中的炭，唐男倒卧床上，遂报警求助。警员在现场检获遗书，内容提及债务问题，将案件列「企图自杀」处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service