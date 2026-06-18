深水埗惊现高仿金器骗案 贵金属回收店被呃7.5万元 3男女被捕

深水埗警区刑事部人员6月15日接获区内一贵金属回收店店员报案，指一名本地男子和一名本地女子于其店铺出售高仿真度金器。店铺职员不虞有诈，经估价后先后向该两名男女支付约7.5万元现金。

同日，再有一名可疑男子尝试向该店铺出售一条高仿真度的金条，店铺职员在检查时发现该金条实为一条经多层镀金处理的铜条，该可疑男子被揭发后立即取回金条并离开。



深水埗分区特遣队人员随即翻查大量闭路电视片段，当中包括「锐眼」计划下的闭路电视，并于昨日（17日）在深水埗区以涉嫌「以欺骗手段取得财产」拘捕该名62岁男子及54岁女子。

人员在两人身上检获多件仿真金器，而另一名同行的47岁本地男子亦涉嫌「企图以欺骗手段取得财产」被捕。3名被捕人现正被扣留调查，案件交由深水埗警区刑事调查队第八队跟进。