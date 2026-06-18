水警破洪水桥东涌两鬼油站 检37万元私油拘8人 揭跨境货车内地运油来港

水警总区人员昨日（17日）展开代号「逸影」的跨区执法行动，根据情报捣破分别位于元朗洪水桥及东涌的两个非法油站。行动中，人员拘捕5名本地男子、2名非华裔男子及1名本地女子，年龄介乎20至64岁，分别涉嫌处理或管有应课税品条例适用的货品、协助及教唆他人未获入境事务处处长授权而留在香港、雇用不可合法受雇的人、违反逗留条件及买入应课税货品等罪行。

被捕人中一名45岁本地男子，将被控一项「处理或管有应课税品条例适用的货品」罪、一项「协助及教唆他人未获入境事务处处长授权而留在香港」罪及一项「雇用不可合法受雇的人」罪，案件将于6月20日上午在西九龙裁判法院提堂；另外一名25岁非华裔男子已被控一项「处理或管有应课税品条例适用的货品」罪及一项「违反逗留条件」罪，案件已于今日（18日）上午在东区裁判法院提堂；另一名20岁非华裔男子将会安排被遣返；其余被捕人已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。



人员于行动中检获逾1万多公升柴油及汽油，估计应课税值约37万元。人员亦扣留调查一辆怀疑涉案运油货车及一辆怀疑光顾非法油站的私家车。调查显示，两个非法油站相信由同一三合会犯罪集团操控。位于元朗洪水桥的非法油站相信为核心供应基地，安排专属跨境货车从内地以蚂蚁搬家方式运送非法燃油到该非法油站，而当中部分非法燃油会运送至东涌的非法油站，为从事走私活动的船只提供非法燃油，形成一条完整分销链。