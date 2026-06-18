耆乐警讯周年大会 周一鸣冀各界携手建设关爱共融社区

耆乐警讯周年大会2025暨午宴今日（１８日）于警官会所举行，回顾过去一年的活动，并介绍未来发展方向。警务处处长周一鸣在午宴致辞时表示，耆乐警讯于过去一年在「PALS@SPC」，即助人（Participate）、防罪（Alert）、助己（Learn）及安全（Safeguard）新方针下，全面落实推行革新。



今年首季涉及长者的骗案按年上升百分之33至1264宗，损失金额上升百分之79至5.3亿元。周一鸣表示，为提高长者的防骗意识，耆乐警讯今年首次举办防骗话剧比赛，全港各区会员以富创意的话剧形式，演绎各类针对长者的诈骗手法，将防骗资讯传递至社区每个角落。

警务处处长周一鸣在午宴上致欢迎辞。

新界南总区指挥官暨耆乐警讯中央咨询委员会主席张惠华（中）颁发「最佳耆乐队长」予得奖会员。

第一届耆乐警讯防骗话剧比赛冠军——元朗警区会员以话剧表演的形式，传递防骗信息，提升长者对常见诈骗手法的警觉性。



此外，耆乐警讯举办「耆乐警讯安全力量」活动，将安全概念具体化为「国家」、「社区」、「家居」及「个人」4大重点，透过多元化的活动，将国家安全、消防安全、交通安全，以至个人「平安三宝」的知识融入互动体验。



周一鸣指，耆乐警讯配合政府推动智慧城市发展，积极与数字政策办公室合作，安排会员接受数码培训，内容涵盖智能手机操作及网络安全知识。会员成为「科技队长」后，在各区的流动数码街站担任义工，协助市民使用政府流动应用程式，实践「助己助人」的精神。他期望耆乐警讯未来继续与各持份者携手同行，建设一个更安全、关爱和共融的社区。



周年大会上，共44名会员获颁发「最佳耆乐队长」和「最活跃耆乐会员」奖项，以表扬他们过去一年积极参与活动和训练。