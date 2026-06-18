黑雨｜文锦渡口岸水浸 边检人员全身湿透轮流孭跨境学童落车 网民赞好：致敬 好感动

天文台今日（18日）发出黑色暴雨警告信号，多区出现水浸，其中文锦渡口岸因暴雨引致口岸区域积水，部分设施水浸，口岸需暂时停止旅客及货运清关服务。有网民拍下一条片段，见到一辆旅游巴抵达口岸，惟现场严重水浸，有跨境学生难以落前，行获热心的边检人员背落车，并带到入境大厅过关回家。

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片段所见，文锦渡口岸严重水浸，水深及小腿，多名边检人员全身湿透，但仍紧守岗位工作。其间一辆上水至文锦渡口岸直通巴驶抵口岸，数名人员一边举起雨伞，一边协助乘客落车，其中更有2名人员轮流背起跨境学童落车到入境大厅过关。

发帖者表示，当时文锦波口岸出现水浸，但仍在大风大雨下见到如此可敬的一幕，「暴雨中边检警务人员叔叔们接力背送中港学生放学下车，致敬，好感动」。片段引来多名网民热烈讨论，认为该两名边检人员是为人民服务的同志，值得尊敬。