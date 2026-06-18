黑雨｜渠务署确认13宗水浸报告 出动紧急应变队及「龙吸水」

天文台今日（18日）发出黑色暴雨警告信号及新界北部水浸特别报告，渠务署紧急事故控制中心于中午12时10分启动，并派遣超过110队紧急应变队伍处理水浸报告，重复巡查及清理全港约240个因淤塞而容易水浸地点。

截至下午4时，渠务署共确认13宗水浸个案，分别位于新田永平村、坪𪨶李屋、粉锦公路、屯门法院、坪𪨶塘坊村、上璋围、流浮山辋井村、屯门亦园路附近地盘、罗湖得月楼停车场、莲麻坑路、屯门井头村、屯门山景邨及天水围天福路。

渠务署紧急应变队伍派出强力排水机械人「龙吸水」，已经完成清理8宗水浸个案，分别位于屯门法院、新田永平村、粉锦公路、坪𪨶李屋、坪𪨶塘坊村、上章围、流浮山辋井村及屯门井头村，现正全力处理其他水浸个案。渠务署呼吁市民应留意暴雨所带来的风险，及早做好防御措施，并呼吁居住水浸风险较高地区的市民及早迁离居所或到庇护中心暂避。