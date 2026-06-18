高利贷集团年利率逾100%放债 外判年轻人非法收数 警拘34人包括3中学生

警方在过去三日（15至17日）采取代号「锐将」的执法行动，瓦解一个本地放高利贷及非法收数集团，共侦破42宗案件，拘捕34人。

被捕的34人包括25男9女，年龄介乎13岁至70岁，部分人有黑社会背景；他们涉嫌「串谋以过高利率放债」、「洗黑钱」、「刑事恐吓」及「刑事毁坏」。被捕人士中，有3人是未成年的中学生，他们牵涉全港共6宗与收数有关的刑事毁坏案件。警方亦针对该集团的银行户口内600万元的怀疑犯罪得益，采取行动以防止资金被进一步转移。

将军澳警区助理指挥官（刑事）警司侯礼文指出，调查显示涉案集团利用一间位于旺角的持牌放债公司，表面上从事合法借贷业务，但实质会以行政费等借口扣起借贷人一部分的贷款，变相进行放高利贷的违法活动，有贷款达到年利率超过100%。

集团外判收数工作予一间位于观塘的公司，该公司表面上雇用一班从事合法收数的催数员，但警方发现该公司暗中雇用一班年轻人，充当行动组或者打手，以不同的非法方式，包括恐吓、淋红油等手段进行收数，当中年纪最细只得13岁。该收数公司牵涉全港共42宗与收数有关的案件。

将军澳警区反三合会行动组督察王嘉声指出，将军澳警区反三合会行动组调查区内发生的多宗非法收数相关的刑事毁坏案件，成功找到三位借贷人，发现案中的事主都是向同一间的财务公司借贷10,000到25,000元不等。虽然表面上借贷的利息合乎法例所规定，亦即年利率48%，但财务公司在发放贷款之前，会先扣起多达20%款项作为行政费，令到实际上的年利率超过100%。及后该三位借贷人无法偿还贷款，分别遭到不知名收数公司的暴力滋扰。

警方经深入调查及情报收集，包括锐眼计划的CCTV分析，锁定该收数公司及其骨干成员的身份。该收数公司位于观塘的一个商厦，门面与其他正当公司无异，但其实是一间相当有规模的收数中心。除了有收数组之外，亦设有销售团队负责替该公司跑数，以「cold call」形式去找不同公司，向这些公司推销使用收数服务。另有员工充当催数员，收数后要向上级汇报，包括欠债人还款进度、有没有应门、是否欠债人本人应门；又或应门者与欠债人的关系，以及欠款人住址保安的严密程度，例如保安有否登记他们的个人资料等。

王嘉声称，有关记录相信被用作于收数方面，进行更针对性的部署。除此之外，警方调查亦发现该收数公司会将所谓行动升级，即使用一些非法的收数行为，例如淋红油等，以500元至1000元的报酬，外判予一班想「揾快钱」的青少年。

在过去三日行动中，将军澳警区的探员手持法庭搜令，突击搜查上述的旺角高利贷公司及观塘的收数中心，搜查期间警方在单位内搜获约8万元现金、多部手提电话、手提电脑、影印机及公司文件，亦包括大量带恐吓成分的追数传单。另外，警方亦就该集团银行户口内超过600万元的怀疑犯罪得益，采取行动，以防止这些资金被进一步转移。