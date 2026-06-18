泰国「有料」衣物空运抵港 海关检1450万元大麻花 拘一运输工

香港海关在香港国际机场侦破一宗空运货物藏毒案，检获81.2公斤大麻花，市值1,450万元，拘捕1名运输工人。

周日（14日）早上，海关人员根据风险评估和资料分析，锁定一批由泰国空运抵港、报称衣物的货品。该批货品共有4箱，总重146斤，人员检查相关文件时发现寄件公司报称的地址，与相关公司在网页所显示的地址不符，因而起疑。海关先利用X光机进行扫描，显示有关货品的影像密度不平均，于是打开纸箱进行检查，发现内里放有一批经包装的衣服，但当中部分包装有异，且手感凹凸不平。

海关人员随即拆开可疑的包装，揭发衣物内藏有利用真空包装的大麻花，最终在4箱纸箱内共检获140包大麻花，共重81.2公斤，估计市值约1,450万元。海关指出，案中不法分子用尽心思，企图将毒品伪装成衣物，并将正常的衣物放在纸箱的面层，其中一个纸箱内更有拳击靶，企图鱼目混珠，掩人耳目。

案件交由海关毒品调查科跟进。人员进行监控递送行动，发现贩毒集团利用本地的物流代理，先将货品运往荃湾的一个工厦暂存，稍后认为安全，才再安排派员接收该批货物。至昨日（17日），一名男子前往该工厦接收该批货物，海关人员随即将他拘捕。被捕男子31岁，报称是运输工人。海关指仍在调查案件，但已从源头堵截该批毒品流入市面，不排除有更多人被捕。