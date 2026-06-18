青砖围夺命工伤│死者为顾家好爸爸 妻昨曾要求不上班提早做节

屯门青砖围夺命工伤，死者陈章纪（65岁）任职吊机操作员十多年，据了解，昨（17日）天妻子叫他不要开工，在家提早过端午节，但陈做事尽责，指公司有些货柜要上，他放心不下而上班，结果不幸遇意外，腹部被夹斗夹伤丧命。

其幼子对《星岛头条》表示，父母育有两子，长兄在内地生活，他随父母在港生活，在他眼中，父亲是一名好爸爸，顾家又没有不良嗜好，早年母亲患癌，父亲一力承担，默默为头家付出一切。

死者幼子回忆父亲生前点滴。杨伟亨摄

他表示，过去偶尔会与父亲顶嘴：「依家想嘈都冇得嘈」，他忆述，昨天惊闻噩耗，赶赴医院见父亲最后一面，抵达时父亲已断气，得知父亲腹部被夹斗试机夹住，内脏破损，肚皮仅小小伤痕，救护车送院途中已不断抢救。

他悲伤地说，父亲本来可以逃过一劫，母亲昨打算提早做节，要求父亲不要开工，一家三口过节，但父亲拒绝，声称：「有吊柜要上，同事处理唔到，我要返工」。他表示，希望警方还原真相，让他们知道意外细节，而相关公司亦应作出赔偿。

死者幼子回忆父亲生前点滴。杨伟亨摄

事发于昨午3时许，陈章纪在青砖围路一回收场工作期间，疑被机器压到腹部。救援人员接报到场，将他送往屯门医院抢救，延至傍晚6时30分证实死亡。警方将案件列作工业意外，交由屯门区警区重案组跟进调查。劳工处表示接报后已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。

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