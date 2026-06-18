青沙公路夺命车祸｜两死者家属伤心认尸 消防处派员陪同

青沙公路本周二晚（16日）发生致命车祸，一辆客货车与的士相撞，38岁姓张休班消防员与其任职社工的35岁姓黄妻子，怀疑没扣上安全带，双双被抛出的士外惨死。今日（18日）早上，两名死者的亲属到殓房认尸，其间消防处派员陪同，警方亦到场。众人黯然神伤，其后离开。

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今早9时许，死者亲属一行十多人，在消防处派员陪同下到达葵涌公众殓房办理认尸手续，众人逗留近两小时后默言离开。现场所见，警方将当日车祸的两个行李箱，交还给死者的家人。

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事发于周二晚上，据悉人称「阿芹」的张男当晚与姓黄妻子从泰国返港后，去了元朗派手信，然后搭乘的士由元朗返牛头角住所。至晚上10时许，44岁姓汪男司机驾驶一辆客货车，沿青沙公路往九龙方向行驶，当驶至海丽邨对开时怀疑失控撞向的士，继而翻侧；的士其后亦撞向石壆。

阿芹与妻子抛出车外，全身多处重创，当场气绝身亡。30岁姓吴的士男司机右手受伤，清醒被送往明爱医院，其后转送至玛嘉烈医院治理。汪男没有受伤，涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕。

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