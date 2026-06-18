将军澳警区举办跨部门应对极端天气交流会 强化协作应变能力

去年超强台风桦加沙袭港，对多区造成严重破坏，市民犹有余悸。为强化各政府部门应对极端天气的应变能力及提升协作效率，将军澳警区昨日（17日）举办「跨部门应对极端天气交流会」。与会部门包括西贡区民政事务处、消防处、渠务署、土木工程拓展署、路政署及运输署，各部门均派出前线指挥人员参与。

交流会上，各部门代表详细分享在极端天气下的应变部署及指挥架构，内容涵盖风暴来临前的准备工作、新科技应用、紧急事故控制中心的启动机制、跨部门通报及协调流程，以及善后复原阶段的统筹安排。透过深入了解彼此的行动流程与资源调配机制，有效提升跨部门在突发事故中的协同效率。同时，各部门亦就应急及拯救行动中的安全注意事项进行深入交流，包括水浸区域的风险评估、塌树及山泥倾泻现场的处理程序、受困市民的救援策略等。与会者积极分享过往行动经验，并就指挥应变及资源调配等范畴交换意见。

总括而言，是次交流会促进了各政府部门之间的沟通与合作，强化了前线人员处理极端天气事故的能力和信心。将军澳警区将继续与各部门保持紧密联系，未雨绸缪，为即将来临的风雨季作好充分准备，全力保障市民的生命财产安全。