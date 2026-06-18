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海关机场酒店外检近11万支私烟拘3男 两旅客涉日本带货入境 货车司机同被捕

突发
更新时间：01:38 2026-06-18 HKT
发布时间：01:38 2026-06-18 HKT

海关昨日(6月17日)于香港国际机场一带进行反私烟行动，海关人员巡经机场一间酒店上落客位时，发现3名男子正在搬运多件大型行李上一架轻型客货车，形迹可疑，海关人员遂上前截查，并打开行李检查，于8件行李内搜出约109,000支怀疑私烟，海关人员随即拘捕该3名男子。其后海关人员于客货车上的纸袋及环保袋内再检获600支私烟，经调查后，车内所搜获的私烟属于司机所有。

香港海关税收罪案调查科私烟电购专责小组高级调查主任吴国荣表示，3名被捕人士分别为2名中国籍男子及1名本地男子，调查显示该2名中国籍男子为旅客身份，分别36及37岁，一同乘坐日本的航班来港，负责由日本偷运私烟入口香港。而被捕的本地男子，39岁，报称司机，声称由通讯软件接单，负责由机场寄运行李出市区。海关正调查该批私烟来源，行动仍在继续，不排除会有更多人被捕。

行动中海关人员共捡获109,600支私烟，估计市值约50万港元，应课税值约36万港元。另外，海关亦扣留涉案的轻型客货车作进一步调查。

海关强调会从不同层面全方位打击私烟活动，堵截不同方式，渠道的私烟活动。任何人若处理，管有，售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被罚款200万元及监禁7年。

海关提醒物流业界对客户寄运的货物提高警觉，切勿处理任何怀疑私烟。市民可以致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮

[email protected]举报怀疑私烟活动。

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