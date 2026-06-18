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警反黑联同消防元朗打击非法油站 检15万元私油 拘捕47岁男

突发
更新时间：00:30 2026-06-18 HKT
发布时间：00:30 2026-06-18 HKT

元朗警区反三合会行动组人员联同消防处人员今日（六月十七日）在元朗区内进行代号「逸影」（FLOWINGSHADE ）的联合行动，突击搜查非法燃油的供应黑点，以打击区内非法燃油贩卖活动。

行动中，人员共检获约四千六百公升怀疑非法燃油，市值共约十五万元。人员亦拘捕一名四十七岁非华裔男子，涉嫌违反《入境条例》第115章第38AA条「禁止接受雇佣工作及开办业务等」。被捕人已获准保释候查，须于七月中旬向警方报到。

警方指，案件仍在调查中，将会继续与消防处合作打击非法燃油活动。

人员共检获约四千六百公升怀疑非法燃油，市值共约十五万元。警方图片
人员共检获约四千六百公升怀疑非法燃油，市值共约十五万元。警方图片
人员共检获约四千六百公升怀疑非法燃油，市值共约十五万元。警方图片
人员共检获约四千六百公升怀疑非法燃油，市值共约十五万元。警方图片

警方呼吁市民切勿光顾非法加油站，使用非法燃油属刑事罪行，涉案车辆亦可能被充公。　　 　　

根据《消防（消除火警危险）规例》（第95F章），任何人为业务目的而管有或控制受管制物质，以转注入汽车油缸，即属犯罪。《危险品条例》（第295章）亦规定，除非领有牌照或获豁免，否则任何人制造、贮存、运送或使用危险品，即属犯罪。一经定罪，首次定罪最高可被判罚款十万元及监禁六个月，其后每次定罪，最高可被判罚款二十万元及监禁一年。

 

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