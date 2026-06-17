观塘洗车屋变鬼油站 放风扇空气清新机辟味 海关联消防检3.3万元私油

油价持续高企，不少车主为悭油钱，铤而走险到非法油站入「鬼油」。海关联同消防今日（17日）捣破一个隐藏于观塘闹市的非法油站，不法分子以洗车屋作掩饰，并设有多部风扇及空气清新机，企图辟除浓烈汽油味。人员到场巡查，检获1000公升怀疑未完税汽油，市值约3.3万元，应课税值约6000元。据了解，「鬼油场」内所出售的汽油每公升约13至15元。

近日海关接获投诉，指九龙东一带疑有非法燃油活动，经深入调查，海关联同消防处今日傍晚在观塘通明街一间商舖内破获一个非法加油站，检获约1000公升怀疑未完税汽油，市值约3.3万元，应课税值约6000元，以及一批入油工具，暂时未有人被捕。海关指该非法加油站以洗车屋作掩饰，并于舖内设有多部风扇及空气清新机，企图辟除浓烈汽油味，企图在闹市中经营非法加油站。

海关相信该批非法汽油供应九龙东一带的驾驶人士，估计本港汽油价格持续高企，导致不法分子有更大诱因贩卖未完税汽油图利，而非法加油站的营运模式亦变得碎片化及更接近市区，诱使到市民铤而走险去光顾。

海关续指涉案洗车屋的闸门用电力控制，舖内亦备有多部电器，而楼上为住宅，附近亦有其他商户及安老院，这些非法加油站欠缺合规的防火设备及装置，如发生事故会对公众构成危险。海关严厉谴责这些危害公众安全的非法活动，并与消防处保持紧密合作，多管齐下打击非法燃油活动。

