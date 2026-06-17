4青年酒吧消遣后醉倒街头 遭「执尸」性侵偷拍 36岁男涉未经同意下作出肛交等4罪被捕

警方侦破一宗严重的性暴力案件，一名36岁男子涉嫌在2025年8月至2026年6月期间在酒吧区内「执尸」，将一些醉倒街头的陌生男子带往宾馆及大厦梯间侵犯，其间更将过程拍低。警方日前接报一名19岁青年报案，其后翻查闭路电视，并以涉嫌「未经同意下作出肛交」等4宗罪拘捕涉案男子。警方在被捕男子手机中发现数段影片，显示有4名男子受害，年龄介乎19至23岁。

一名19岁本地青年于6月13日凌晨与朋友到中环酒吧饮酒消遣，其后醉倒街头，当日下午约3时醒来时，发现自己身处尖沙咀一间宾馆房间内，并全身赤裸，肛门位置感到痛楚，怀疑自己被侵犯，随即离开宾馆，并在翌日（14日）向警方报警求助。

油尖警区刑事部署理警司陈炽华（左）及重案组第二队主管督察曾智皓（右）交代案情。

油尖警区刑事部高度重视案件，随即展开调查，包括翻查警方「锐眼计划」下安装的闭路电视，迅速锁定一名36岁本地男子，并于6月15日以涉嫌「未经同意下作出肛交」、「作出严重猥亵作为」、「非法拍摄私密部位」及「管有第一部毒药」将他拘捕。警方初步调查，发现他在6月13日凌晨时份，将独自醉倒街头的受害人带往案发宾馆进行性侵，并将过程录低。

警方在被捕男子的手提电话内，发现多段他性侵或猥亵侵犯另外3名醉酒男子的影片及相片。警方及后成功联络到案中两名受害人，分别为22岁及23岁本地男子。他们分别在2025年8月及2026年5月，同样醉倒中环街头，之后被带往宾馆或者大厦梯间侵犯性侵。警方指二人当时没有报警，而其余一名片中男受害人的身份仍在确认中。

警方搜查被捕人的住所，检取他犯案时身穿的衣服、手提电脑、6粒「伟哥」，他现正被警方扣留调查，他已被暂控有关的罪名，将于明日（18日）在九龙城裁判法院提堂。

油尖警区刑事部署理警司陈炽华表示，今次案件性质非常严重，罪行令人发止，受害人的心理与生理受到严重伤害，自己不幸的遭遇更被偷拍低，造成二次伤害的机会，对此作出强烈谴责。他续指市民不时相约三五知己去酒吧饮酒作乐，特别在节日或世界杯举行期间，呼吁市民应该尽量避免饮用过量的酒精饮品，可能会被不法份子有机可乘。