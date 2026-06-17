土瓜湾拾荒妇疑拒交「陀地」遭捣乱毁家当 巴裔汉被捕控勒索刑毁

土瓜湾上周六（13日）发生一宗拾荒妇遭人捣乱家当的事件，一名露宿于落山道与九龙城道交界近土瓜湾街市斜对面天桥底、以拾纸皮维生的73岁姓邓婆婆，疑拒绝南亚人士「收陀地」，惨被对方拆毁纸皮阵。警方经调查后，拘捕一名47岁非华裔男子，涉嫌勒索及刑事毁坏。据悉，被捕人为巴基斯坦裔，持香港身份证。

相关新闻 : 土瓜湾纸皮婆婆疑拒交「陀地」 遭南亚汉捣乱毁家当 警到场调查

警方表示，6月13日晚上约7时30分接获一名73岁姓邓女子报案，指一名陌生男子在红磡九龙城道与落山道交界一休憩处向她借钱不果，其后将她堆叠在上址的纸皮推到地上。九龙城警区反三合会行动组人员经深入调查及翻查大量闭路电视后，今日（17日）在下乡道拘捕一名47岁非华裔男子，涉嫌勒索及刑事毁坏。他已被暂控一项勒索罪及一项刑事毁坏罪，案件将于明日（18日）上午在九龙城裁判法院提堂。

邓婆婆早前接受传媒访问时表示，她早年结婚时已自置居所，与丈夫育有一女，但女儿早已长大成人，并迁出居住，偶然才回来探望。直至2019年11月，邓婆婆的丈夫因心肌梗塞猝逝，「老公死咗，得我一个」，她变得孤苦伶仃，遂开始在天桥低露宿，并看守着她的纸皮家当，偶然才会回家。她向记者表示，涉案男子曾问她借钱两、三次，其后变为「问攞钱」，如她拒绝要求，对方便「发穷恶」捣乱生事。