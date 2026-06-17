青沙公路夺命车祸｜女死者为社工 朋友发帖悼念：社会损失两个这么好的人

青沙公路昨日（16日）发生夺命车祸，一辆客货车疑跣胎与的士相撞，38岁休班消防员与35岁妻子疑无扣安全带，双双被抛出的士车外，当场死亡。据了解，有亲友得悉噩耗后在社交平台发帖悼念，又指女死者为社工，慨叹「社会就这样损失了两个这么好的人」，

死者友人在社交平台发文悼念。Threads截图

死者友人在社交平台发文悼念。Threads截图

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有认识两名死者的网友表示，女死者是「一名很好的社工」，慨叹「社会就这样损失了两个这么好的人」，希望二人能够安息。

另外，惨死消防员「阿芹」的「波友」也在Threads发帖，亦上载一张与他踢足球的照片，坦言难以接受他离世消息，「芹仔，我们与你的最后战役！有幸同你踢波」。不少朋友纷纷留言悼念，希望「芹仔」夫妇二人能够安息，「下场踢场好波送俾兄弟啦」、「世事无常」、「一路好走」。