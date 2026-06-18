耆乐警讯周年大会表扬44精明长者 前公仆智破骗局救老友记

旨在加强警方与长者的联系及推广防罪、防骗、道路安全等资讯的「耆乐警讯」计划，自2014年成立以来为「老友记」 提供一个服务社会、发挥所长的平台，现时会员人数累积近2万人，「耆乐警讯周年大会2025」于今日举行，并向44名会员颁发「最佳耆乐队长」及「最佳活跃耆乐会员」奖项。当中3位获奖会员分享参与耆乐警讯活动的得着，包括协助推广防骗信息、带领匹克球活动，以及展览导赏的经验。

记者 杨伟亨

警务处公共关系部耆乐警讯及社区联络组高级督察黄嘉慧表示，今年第一季涉及长者的骗案录得1264宗，较去年同期上升3成3，当中长者最容易「中招」为电话骗案及投资骗案，有见及此，耆乐警讯在过去一年举办了多项大型活动，并透过一系列讲座和工作坊，加强会员的防罪意识。完成训练的会员获委任为「五大队长」。

黄嘉慧解释，「五大队长」包括「耆乐队长」、「防骗队长」、「探访队长」、「科技队长」和「安全队长」。会员须完成指定训练课程，并协助筹办活动，将防罪和安全信息传递至社区每个角落。

今年获颁「最佳耆乐队长」会员陈淑华(Amy)，她2023年加入耆乐警讯，曾经担任全运会义工、警区活动司仪，亦曾参与地壸比赛、非洲鼓音乐班。Amy退休前任职政府高级文书主任，她称退休后加入了耆乐警讯，令自己大开眼界，增长知识，成为「防骗队长」后，有机会到不同社区宣传防骗资讯，协助「老友记」排难解忧。

Amy指有一次一名「老友记」向她求助，指接获声称是「老友」的来电，之后又要过钱给对方周转。Amy在「防骗队长」训练的认知，相信是「猜猜我是谁」骗案，即时提醒「老友记」不要轻信对方，成功阻止一宗骗案发生。Amy同时是「科技队长」，她表示人工智能(Ai)课程与事并进，又学会怎样识破骗徒透过Ai生成假人像行骗。

另一名得奖者袁兆麟(Tom)，他退休前任职银行业，加入耆乐警讯后有机会接触新兴的匹克球运动，他指透过匹克球令自己社交圈扩阔，最近更考获香港匹克球总会教练资格，向其他耆乐警讯会员推广匹克球运动。Tom又称近日参与全新「安全队长」训练课程，积极向「老友记」推广交通安全、消防及家居安全知识，防患于未然。

加入耆乐警讯10年的周观法(法哥)，他对于获「最佳耆乐队长」奖感到高兴，退休前任职金融业的法哥，透过耆乐警讯参与「专业导赏员训练」，为少年警讯、耆乐警讯及「警队学长计划」的学员进行历史文化导赏，法哥称透过训练，令自己表达能力加强，在导赏工作期间与跨世代的沟通不成问题。另外，法哥参与了耆乐警讯的司仪活动和探访义工活动，他称参与耆乐警讯令自己人生下半场更添色彩。

高级督察黄嘉慧表示，耆乐警讯于2014年成立，年满55岁人士均可加入，至今会员人数有19600人，过去10年，耆乐警讯一直稳步发展，而在第2个10年，活动会继续围绕「PALS老友记」四大核心主轴，包括助人（Participate）、防罪（Alert）助己（Learn）及安全（Safeguard），以宣扬「耆乐精神 助己助人」的核心信息。