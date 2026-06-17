惩教署「更生伙伴」计划助在囚人士重投职场 卓永兴：彰显香港关爱与共融精神

惩教署今日（17日）举办第二届「更生伙伴」嘉许计划颁奖典礼，嘉许187个非政府机构、慈善团体、商业机构、专上院校及支持更生工作的人士等，以表扬有关机构及人士过去两年积极支持在囚及更生人士，政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强以及惩教署署长黄国兴担任活动主礼嘉宾。

政务司副司长卓永兴致辞时表示，惩教署与社会各界持份者携手合作，推展更多元化及与时并进的更新项目，为更生人士创造无限可能，充分体现惩教工作，由院所延伸至社区，彰显香港关爱与共融精神。

他提到，各伙伴机构因应需要，举办专题小组辅导班、兴趣班、宗教服务及监狱探访等活动，协助在囚人士将负面情绪转化为正向思维，当更生人士离开院在住屋、就业、升学及家庭关系等面对重重压力，惩教署适时将个案转介予伙伴机构跟进，由义工提供适切服务，支持及鼓励更新人士重新融入社会，未来惩教署继续透过不同更新计划，协助在囚人士改过自新，从维持社会的长远安稳。卓永兴期望各界继续与惩教署保持紧密合作，团结一致，点亮更生人士的人生，共建更安稳、和谐、美好的社会。

其中一名更生人士阿怡，2019年因暴动罪被判入惩教所，去年9月出狱，现时在一间物业管理公司任职助理会所主任。她称在院所期间感到与社会脱节，亦担心出狱后案底会构成求职障碍，以及上司同事会如何看待更生人士，「更生伙伴」计划让她能够成功重投职场发展所长，获物管公司接纳获取工作机会。

「更生伙伴」嘉许计划表扬一直支持更生工作的团体及人士，并促进社区参与助更生工作。计划分为就业、更生工作及捐助三个组别。大会今日向36个单位及支持更生工作的人士颁发「星级更生伙伴」奖项，以及向151个单位及支持更生工作的人士颁发「更生伙伴」奖项，以表扬得奖机构及人士过去2年在所属组别的贡献。

