Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惩教署「更生伙伴」计划助在囚人士重投职场 卓永兴：彰显香港关爱与共融精神

突发
更新时间：20:03 2026-06-17 HKT
发布时间：20:03 2026-06-17 HKT

惩教署今日（17日）举办第二届「更生伙伴」嘉许计划颁奖典礼，嘉许187个非政府机构、慈善团体、商业机构、专上院校及支持更生工作的人士等，以表扬有关机构及人士过去两年积极支持在囚及更生人士，政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强以及惩教署署长黄国兴担任活动主礼嘉宾。

政务司副司长卓永兴致辞时表示，惩教署与社会各界持份者携手合作，推展更多元化及与时并进的更新项目，为更生人士创造无限可能，充分体现惩教工作，由院所延伸至社区，彰显香港关爱与共融精神。

他提到，各伙伴机构因应需要，举办专题小组辅导班、兴趣班、宗教服务及监狱探访等活动，协助在囚人士将负面情绪转化为正向思维，当更生人士离开院在住屋、就业、升学及家庭关系等面对重重压力，惩教署适时将个案转介予伙伴机构跟进，由义工提供适切服务，支持及鼓励更新人士重新融入社会，未来惩教署继续透过不同更新计划，协助在囚人士改过自新，从维持社会的长远安稳。卓永兴期望各界继续与惩教署保持紧密合作，团结一致，点亮更生人士的人生，共建更安稳、和谐、美好的社会。

其中一名更生人士阿怡，2019年因暴动罪被判入惩教所，去年9月出狱，现时在一间物业管理公司任职助理会所主任。她称在院所期间感到与社会脱节，亦担心出狱后案底会构成求职障碍，以及上司同事会如何看待更生人士，「更生伙伴」计划让她能够成功重投职场发展所长，获物管公司接纳获取工作机会。

「更生伙伴」嘉许计划表扬一直支持更生工作的团体及人士，并促进社区参与助更生工作。计划分为就业、更生工作及捐助三个组别。大会今日向36个单位及支持更生工作的人士颁发「星级更生伙伴」奖项，以及向151个单位及支持更生工作的人士颁发「更生伙伴」奖项，以表扬得奖机构及人士过去2年在所属组别的贡献。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
5小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
7小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
8小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
8小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
9小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
2026-06-16 19:03 HKT
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
政情
3小时前
黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤
黄百鸣入狱丨黄百鸣曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感内疚 停工陪练气功消灭肿瘤
影视圈
7小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
10小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT