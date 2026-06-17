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屯门景峰径男子上吊亡 警证实为63岁失踪人士

突发
更新时间：18:11 2026-06-17 HKT
发布时间：18:11 2026-06-17 HKT

今日（17日）下午5时许，一名男子被发现在屯门新墟景峰径怡乐花园对开位置上吊，救护员到场证实已明显死亡，警方调查得知，死者是一名63岁失踪人士，正调查其致死原因，案件暂列尸体发现跟进。

警方到场调查。fb：真.屯门友
警方到场调查。fb：真.屯门友

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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