流浮山19岁青年被斩案 警拘4男子

流浮山19岁青年被斩血案，元朗反黑组一连两日在全港多区拘捕三名本地男子（17至19岁），涉嫌「伤人」及「未获授权而取用车辆」。调查显示，被捕人施袭后曾夺去事主的汽车逃去。

行动中，警方亦拘捕一名47岁男子，涉嫌「允许没有持有驾驶执照的人驾驶汽车」。据了解，三名被捕青年互相认识，至于行凶原因则待调查。

事发于本周一（15日）中午时分，姓林（19岁）青年向朋友借来一部私家车，至（16日）凌晨时分，林男在元朗用膳后便载着女朋友到流浮山一间海鲜酒家外的回旋处聊天。

至清晨约5时，突有3名刀手袭击他，并指吓林男及其女友下车。凶徒其后驾走该辆私家车逃走。林男祸不单行，所有个人财物都留在车上。林男报称没有与人结怨及欠债。

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