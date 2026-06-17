青沙公路夺命车祸｜惨死夫妇疑无扣安全带 运输署：法例有规管违者可判囚及罚款

青沙公路昨日（16日）发生夺命车祸，一辆客货车疑跣胎与的士相撞，38岁休班消防员与35岁妻子疑无扣安全带，双双被抛出的士车外，当场死亡。根据香港现行法例，的士司机及前后座乘客乘搭的士时，只要座位设有安全带，就必须佩戴，否则必属违法。

根据本港法例第374章《道路交通(安全装备)规例》，的士司机和前后座乘客必须配戴安全带，违者可被判处罚款5,000元及监禁3个月。另外，若任何人无合理辩解，在任何道路上致使或允许其他人使用未获认可的安全带，即属犯罪，同样可被判处罚款5,000元及监禁3个月。

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运输署在官网表示，佩戴安全带可将死亡或重伤的机会减半，在较低车速时发生意外，安全带也可发挥很大的保护作用。如果两辆时速 25 公里的汽车迎头相撞，产生的冲力会高达时速 50 公里，相等于一个人从三楼窗口堕下而头部首先著地的冲力。

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运输署列出佩戴安全带的法定要求。

运输署续指，佩戴安全带即使不舒适，仍须佩戴，一旦发生意外，安全带可以发挥保护作用，故扣上略欠舒适的安全带，仍胜过不佩戴。如司机或乘客是孕妇，同样受佩戴安全带规定约束。车辆一旦发生碰撞，佩戴安全带可减轻孕妇在意外中所受的损伤，因而可减低对胎儿造成的危险。