青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港偕妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去

青沙公路两死夺命车祸，38岁姓张（人称阿芹）休班消防员去年10月1日与姓黄（35岁）妻子结婚，上周五去泰国旅行补渡蜜月，不料回港后不久遇上车祸双双惨死。其舅父接受《星岛头条》访问时慨叹，冥冥之中似有注定，上周三（10日）休班期间，阿芹跳海救人弄伤脚：「个天好似叫佢唔好去旅行……，点知都系避唔到」。

阿芹上周救了一名跳海自杀男子。资料图片

其舅父今晨到牛头角下邨单位陪伴胞姊两夫妻，经过一夜沉淀，二人悲伤心情稍为平静，其胞姊共有两名儿子，阿芹是幼子，长兄已成家立室搬出外面居住。阿芹自幼立志做消防员，投考两三次始成功加入消防处。

他形容阿芹很乖，上周三（10日）休班期间，行经观塘公众码头时，发现一名男子堕海，奋不顾身跳海救人，成功救回男子一命，阿芹在手机群组发相给亲友，指脚部弄伤，须入院鏠针。舅父慨叹：「个天似叫佢唔好去旅行」，阿芹最终没有因为脚伤而取消旅行，上周五偕妻去泰国旅行，岂料回港后不久即遇上夺命车祸。

阿芹生前驻守观塘消防局。梁国峰摄

舅父又说，阿芹父母惊闻噩耗很是悲伤，母亲忆起今年母亲节，阿芹陪母亲吃饭，他称，父母已稍为平复心情，正处理儿子和媳妇的身后事：「我同佢（阿芹）父母讲成件事系意外，现时唔系追究嘅时候」。

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据了解，阿芹昨（16日）与妻子从泰国返港后，去了元朗派手信，然后搭乘的士由元朗返牛头角住所，至晚上10时许，一名姓汪（44岁）男子驾驶一辆客货车，沿青沙公路往九龙方向行驶，至海丽邨对开时客货车怀疑失控撞向的士，继而翻侧，的士其后亦撞向石壆。

阿芹与妻子抛出车外，全身多处重创，当场气绝身亡。姓吴（30岁）的士司机右手受伤，清醒被送往明爱医院，其后转送至玛嘉烈医院治理。汪没有受伤，涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕。