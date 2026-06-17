警方举行跨部门反恐及重大事故演习 为大型国际会议作准备

警务处昨日（16日）晚上至今日（17日）凌晨联同多个政府部门及相关机构，在香港国际机场和东涌顺利进行代号为「铁壁」（SECUREWALL）的大型跨部门反恐、重大事故及安保演习，为今年稍后时间在香港举行大型国际会议作好准备。是次演习亦为香港机场管理局（机管局）代号为「CARCANET」的双周年演习。

演习模拟在国际会议举行前夕，来自世界各地的代表团抵港，机场客运大楼内有恐怖分子持械袭击市民及放置可疑物品。同时，邻近的东涌一大型商场接连发生凶徒持刀袭击途人及大范围电力中断事故。多个部门及机构迅速启动紧急应变机制应对。

演习全面测试相关持份者在即时战术介入、紧急应变、伤者分流急救、处理可疑物品、应对电力故障，以及处理受影响人士等关键环节的协调能力，透过完善应急预案，进一步提升跨部门的反恐准备及事故应变能力。

是次演习共动员逾1 400名来自多个政府部门及相关机构的人员参与，包括警务处、消防处、医院管理局、香港海关、入境事务处、民航处、机管局及机场保安有限公司等。警务处处长周一鸣到场视察，赞赏各参与单位的专业表现及协作。

全球恐怖主义形势复杂多变，香港作为国际城市，必须时刻保持高度警觉。香港将举办三项大型国际会议，包括二○二六年亚太区经济合作组织财政部长会议、第94届国际刑警组织全体大会，以及第28届国家及地区奥委会协会全体代表大会—2026年中国香港。警务处将继续与各相关政府部门及持份者保持紧密联系，做好相关安保工作及持续检视事故应变计划，全力为各重要国际会议的顺利举行作周全准备。