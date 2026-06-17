觑准新入伙屋苑商舖 聘内地男来港装修 入境处拘15男黑工5雇主

有不法份子觑准有新入伙屋苑、工厦及商舖的装修工程，以低于市价的工资，聘用内地男来港作非法劳工，从事清拆、泥水、油漆等工作。入境处早前采取行动，到目标装修单位包括新入伙的九龙湾宏致苑居屋，拘捕15名非法劳工及5名聘用非法劳工的香港雇主。入境处警告，非法劳工来历不明、专业资格成疑，不但对工地安全构成严重风险，施工质素亦毫无保证。

入境处特遣队指挥官李烱超讲述打击非法劳工从事装修工作执法行动时表示，特遣队经过深入调查及情报分析，留意到有不法分子觑准近日新入伙的屋苑，有居民需要为单位装修的机会，聘用非法劳工从事有关工程，从而减低成本，从中获利。

针对有关不法行为，入境处于上周三至昨日，即6月10日至16日，展开代号为「促进」的反非法劳工行动，重点打击从事装修工作的非法劳工。行动中，调查人员突击巡查304个目标装修单位，包括新入伙屋苑、工厦、商舖及村屋，共拘捕15名非法劳工及5名涉嫌聘用非法劳工的香港雇主，包括在新入伙屋苑拘捕了3名非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。

被捕非法劳工全部为男性，年龄介乎30至56岁，大部分以旅客身份入境香港。该批非法劳工被截获时正从事不同类型的装修工作，包括清拆、泥水、油漆、装家私、装电线及清洁。调查显示，他们平均日薪港币500至1000元不等。

此外，人员在涉事单位检获非法劳工用过的装修工具，当中包括电钻及红外线水平仪等。人员亦在其中一名非法劳工身上搜出一张伪造香港居民身份证。

被捕非法劳工中，有10人已经因涉嫌违反逗留条件而被落案起诉，其中4人较早前承认控罪，被判监禁54日至2个月，另外6人的案件会在今日提堂，不排除稍后有更多人被检控。

调查显示，有部分被捕雇主涉嫌以低于市价的工资，聘用非法劳工来港装修。入境处特别提醒各位工程负责人及户主，无论新屋入伙抑或旧屋翻新，装修开支固然非小数目，但大家必须谨记，施工安全以及聘用专业、合法的工人永远是首要考虑。非法劳工来历不明、专业资格成疑，不但对工地安全构成严重风险，施工质素亦毫无保证。聘用非法劳工属严重罪行，切勿因贪小便宜而知法犯法，最终因小失大。

入境处会继续积极跟进相关的调查工作，严肃追查涉嫌聘用非法劳工的雇主，不排除有更多人被捕。

入境处提醒，根据香港法例，所有旅客在未经入境处处长批准下，均不得从事有薪或无薪的雇佣工作，或开办或参与任何业务。违例者一经定罪，最高刑罚为罚款50,000港元及监禁两年；至于雇用不可合法受雇人士一经定罪，最高刑罚可被罚款500,000港元及监禁10年。

入境处会继续从多方面积极主动打击非法劳工，同时进行宣传教育，包括出动宣传车派员到屋苑向居民派发单张，传递「切勿聘用非法劳工」讯息。

市民如发现怀疑非法劳工，可使用反非法劳工专线185185、电邮、传真或利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处作出举报。