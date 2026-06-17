青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男

青沙公路两死夺命车祸中惨死夫妻，丈夫为姓张（38岁）休班消防员，他加入消防多年，上周三（10日）休班期间，他行经观塘公众码头时，发现一名男子堕海，奋不顾身跳海救人，成功救回男子一命，他被蚝谷𠝹伤须入院鏠针，无放病假。

阿芹上周救了一名跳海自杀男子。资料图片

惨死休班消防员人称「阿芹」，驻守观塘消防局，有传他最近与妻子去旅行。据了解，同袍对他惨死深感悲伤，并赞扬他工作认真尽责，是一名好消防员，有同袍慨叹：「好可惜」。阿芹与姓黄（35岁）妻子同住牛头角下邨一单位，他加入消防逾十年。

阿芹生前驻守观塘消防局。资料图片

上周三（10日）晚上约11时19分，65岁姓杨男子在伟业街一带对开海面堕海。其间阿芹行经发现情况，随即落水协助拯救，有途人将水泡抛落海面，并报警求助。水警及消防接报后迅速到场救援，将杨男救起，由水警轮送往观塘公众码头后，清醒由救护车送往医院治理。阿芹其后亦感不适，同样获送院检查。

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