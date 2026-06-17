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青沙公路夺命车祸│的士2乘客抛出车外惨死 客货车男司机涉危驾被捕

突发
更新时间：08:36 2026-06-17 HKT
发布时间：08:36 2026-06-17 HKT

青沙公路周二（16日）晚发生的夺命车祸，一辆客货车与一辆车队的士发生相撞，两名的士乘客抛出车外惨死。两名死者分别为38岁姓张休班消防员及其35岁姓黄妻子。警方经调查后，肇事44岁姓汪客货车司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，现正被扣留调查。

警方称，16日晚上10时27分接获报案，指一名44岁男子驾驶一辆轻型货车，而一名30岁姓吴男子则驾驶一辆载有一名38岁男乘客及一名35岁女乘客的的士，分别沿青沙公路往九龙方向行驶。当驶至海丽邨对开时，该辆轻型货车怀疑失控并撞向该辆的士，的士其后撞向石壆。而轻型货车亦翻侧。

两名的士乘客被抛出车外，全身多处严重受伤，现场被证实死亡。的士司机右手受伤，清醒被送往明爱医院，其后转送至玛嘉烈医院治理。该名轻型货车司机没有受伤，无须送院。该名轻型货车司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，现正被扣留调查。新界南总区交通部特别调查队正跟进调查案件。

警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有资料提供，请致电3661 1346与调查人员联络。

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