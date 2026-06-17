屯门三圣邨7旬父嫌儿子懒揾工再因食饭争凳仔爆冲突 父持刀刺伤儿子被捕

屯门三圣邨发生伤人案。昨日（16日）晚上8时05分，警方接获一名女子报案，指其儿子怀疑在三圣邨丰渔楼寓所内遭父亲以生果刀刺伤。

警员接报到场调查，经初步调查，相信姓黄（46岁）男事主，早前与75岁父亲晚饭期间，怀疑因一张凳仔问题发生争执。其间，有人涉嫌以一把约10厘米长的生果刀袭击儿子，导致其胸口有2厘米长的刀伤，黄男其后自行前往屯门医院求医。

警方经调查后，以涉嫌「伤人」拘捕75岁父亲，他现正被扣留调查。案件交由屯门警区刑事调查队第九队跟进。

男子胸口受伤，自行前往屯门医院求医。

据了解，昨日较早时，黄父因嫌儿子懒及不愿工作，两人多次发生争执，至晚上8时左右，黄父曾饮酒，见儿子坐在自己平时用餐的椅子上用餐，突情绪失控，从床头柜拎起一把生果刀刺向儿子，涉伤人17罪名被捕。