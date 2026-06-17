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青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局

突发
更新时间：02:02 2026-06-17 HKT
发布时间：02:02 2026-06-17 HKT

青沙公路周二（16日）晚上发生严重交通意外，一辆客货车与一辆车队的士相撞，造成的士上一男一女乘客死亡。

消息指，两名死者分别为38岁男子及35岁女子，两人为夫妇关系。事发时，两人正乘坐的士由元朗前往牛头角，途中遇上意外，当场不治。据了解，男死者为一名休班消防员，隶属观塘消防局。

意外中，两名死者被抛出车外死亡，警方正调查两人事发时，是否有系上安全带。案件交由新界南交通部特别调查队第一队接手调查。

相关新闻：有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡

事件发生在周二晚上10时许，一辆轻型货车沿青沙公路往九龙方向行驶，至海丽邨对开时怀疑跣胎，与慢线一辆的士发生相撞，的士上一男一女乘客被抛出车外，救援人员到场后证实两人当场死亡；的士司机亦受伤送院治理。

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