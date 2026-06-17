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警深水埗捣破地下扑克赌场 拘捕72人 最细17岁

突发
更新时间：01:37 2026-06-17 HKT
发布时间：01:37 2026-06-17 HKT

警方深水埗警区特别职务队人员，昨日（16日）晚上时分，在长沙湾青山道一幢工业大厦内捣破一个怀疑以「游戏程式开发公司」作掩饰的地下赌博集团，拘捕72人，62男10女，年龄介乎17至61岁，分别涉嫌「经营或管理非法赌场」、「协助管理赌博场所」、「在非法赌博场所内赌博」及「未能出示身份证明文件」。其中一名被捕男子为被通缉人士。行动中，人员检获大量赌博工具、约23万现金及面值约420万元的筹码。

检获的赌具及赌款。
检获的赌具及赌款。
行动中拘捕72人。
行动中拘捕72人。

涉事赌场门口挂有「网页及游戏程式开发公司」招牌作掩饰。据了解，有关赌局透过社交媒体Instagram招揽参加者，除本地人士外，亦吸引部分外籍人士参与。

警深水埗捣破地下扑克赌场 拘捕72人
警深水埗捣破地下扑克赌场 拘捕72人
警深水埗捣破地下扑克赌场 拘捕72人
警深水埗捣破地下扑克赌场 拘捕72人

据了解，赌局以德州扑克形式进行，入场费约200元至800元不等，参加者可兑换约200元换取1.6万元筹码，胜出者可换取机票前往海外参赛，如携带护照并晋身头十名更可即时兑换奖金。

被捕人士包括韩国、印度、越南及澳门等地人士。据悉，有关赌局每星期举行约两场赛事，部分本地参加者更获「下次免入场费」优惠。

根据香港法例148章《赌博条例》第15条，有关拥有人及租客等的责任，任何人身为任何处所或场所的拥有人、租客、占用人或管理人，明知而准许或容受该处所或场所或其任何部分，开放、维持或使用作为赌场，即属违法，一经定罪最高可被判处罚款$500,000及监禁七年。

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