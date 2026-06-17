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青沙公路夺命车祸｜车队的士与客货车相撞酿两死 Big Boss Taxi：提供行车纪录 配合警方调查

突发
更新时间：00:22 2026-06-17 HKT
发布时间：00:22 2026-06-17 HKT

青沙公路周二（16日）晚发生的夺命车祸，一辆客货车与一辆车队的士发生相撞，两名的士乘客抛出车外惨死。涉事的的士车队「Big Boss Taxi」回复《星岛头条》时表示，根据现有多条相关行车影像画面显示，事发当时，涉事之白色轻型货车于转弯时因故突然失去控制，随后碰撞邻近正常行驶中之的士，不幸酿成此起交通意外。

Big Boss Taxi称，对事件及不幸离世乘客表示深切哀悼，并向死者家属致以最深切慰问，期望家属节哀顺变，尽快走出伤痛。

Big Boss Taxi表示，已即时与警方联络，并将依法提供所有相关行车纪录与关键证据，全力配合警方调查，以协助厘清事故成因。

相关新闻：有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客当场死亡

事件发生在周二晚上10时许，指一辆轻型货车及的士沿青沙公路往九龙方向行驶，至海丽邨对开时发生相撞。的士上一男一女乘客身体多处受伤，救援人员到场后证实两人当场死亡；的士司机亦受伤送院治理。

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