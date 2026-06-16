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有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡

突发
更新时间：23:24 2026-06-16 HKT
发布时间：22:59 2026-06-16 HKT

青沙公路发生夺命车祸。今日（16日）晚上10时许，警方接获报案，指一辆轻型货车及的士沿青沙公路东行，至海丽邨对开时发生相撞，的士一男一女的士乘客被抛出车外，身体多处受伤，当场死亡

根据网上流传片段显示，当时轻型货车及的士沿青沙公路往九龙方向行驶，驶至一个弯位时，轻型货车怀疑天雨路滑跣胎，失控撞向邻线的士。的士司机收掣不及，其后猛撼路边石壆，全车凌空翻滚至少6个圈后始跌落地，而轻型货车亦翻侧十多米始停下。

据了解，车祸冲击力巨大，的士上一男一女乘客被抛出车外，倒卧路面重伤昏迷，救护员到场后证实两人当场不治。至于的士司机亦告受伤，由救护车送往医院治理。涉事轻型货车司机则没有受伤，毋须送院，事后由警员带上警车作进一步调查。

车祸发生后，现场遗下大量车辆碎片及杂物，包括一个行李箱，涉事的士严重损毁，车顶凹陷；客货车车头亦损毁。

运输署宣布，现时上址交通繁忙。因交通意外，青沙公路(往尖沙咀方向)近海丽邨的部份行车线现已封闭，呼吁驾驶人士使用余下行车线行车。

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