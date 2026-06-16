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黄大仙骗徒冒称老翁儿子图骗财 警引蛇出洞拘三男女

突发
更新时间：19:03 2026-06-16 HKT
发布时间：19:03 2026-06-16 HKT

警方侦破一宗「猜猜我是谁」电话骗案，本月13日，警方接获一名72岁男子报案，指前一日（即6月12日）接获不明来历的电话，对方声称是其儿子，表示自己因涉及刑事案件伤人，要求6万元作赔偿用途。报案人深信不疑，为骗徒准备款项。

其后，一名自称为受害人儿子的朋友 相约受害人在牛池湾一个休憩处取得款项后离去。报案人其后致电其儿子确定平安无事，察觉受骗并报案求助。

警方接获报案后，同受害人保持紧密联系，得悉在昨天(15日)上午，骗徒再次致电受害人，要求索取额外20万元，并相约受害人在彩虹港铁站近出口交收。

黄大仙警区刑侦人员立即进行调查及迅速部署拘捕行动，并于同日下午在案发地点附近成功拘捕两名本地男子及一名本地女子，年龄介乎33至60岁，涉嫌「以欺骗手段取得财产」。

被捕人目前仍被扣查，将会被落案起诉。警方亦不除会有更多人被捕。案件现交由黄大仙警区重案组第二队跟进。

 

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