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反外围赌博｜O记拘150人涉赌款逾3亿元 赌客投注金额1万至30万元

突发
更新时间：16:54 2026-06-16 HKT
发布时间：15:07 2026-06-16 HKT

2026世界杯分组赛正如火如荼进行，连场激战掀起全城热潮，警方继续展开跨部门行动，全方位打击外围。有组织罪案及三合会调查科（O记）于今日下午4时召开记者会，指警方于6月12至14日展开「北岭暨蓝月」行动打击非法赌博活动，共拘捕150名人，涉嫌干犯「推广或便利收受赌注」及「向收受赌注者投注」等罪，涉及赌款逾3亿元。

警方指在3日内动员600名探员在全港多处采取执法行动，突击搜查葵涌、青衣、沙田、观塘及九龙城的8个工厂区单位，捣破4个外围赌博赌款处理中心（上落分中心）、 3个外围赌博的推广行政中心及1个招揽外围赌客的场所，拘捕150人，包括集团的骨干成员、上落分中心职员、招揽傀儡户口的职员、傀儡户口持有人及网上外围赌博的投注者，年龄介乎18至75岁，当中18人有黑社会背景。行动中，警方发现约3.2亿港元与网上外围赌博相关转账纪录，并检获100万元现金、400万元各类贵重财物、大量电脑及手提电话。

有组织罪案及三合会调查科总督察黄宇徽表示，香港大部份非法外围赌博现时已转趋数码化，香港较具规模的外围犯罪集团会成为海外赌博网站的本地代理人，于本地设立推广及客服中心及处理非法赌博资金的上落分中心。

代理人会以多种优惠及赊帐的投注方式吸引本地赌客，为他们于多于一个赌博网站开设帐户进行赌博，当他们为自己帐户增值，会将资金转入由上落分中心所操控的傀儡户口。为增加傀儡户口的数量，集团会派人招募因赌博而欠债的本地赌客，或在非法赌博场所内招募赌客或需「揾快钱」的市民，以作傀儡户口的持有人。

工商大厦办公室设上落分中心 24小时运作

警方表示，探员捣破8个处所，包括上落分中心、推广行政中心及招揽外围赌客的处所，拘捕31名男女，涉嫌串谋收受赌注、串谋洗黑钱及营办赌场，部份被捕人有黑帮背景，调查相信外围集团在工厂大厦设24小时营运中心，去年7月起利用傀儡户口于网上平台，为不同赌博网站处理约3.2亿港元赌款。

此外，警方在全港多区拘捕33名傀儡户口持有人，涉嫌洗黑钱，年龄18至75岁，另拘捕86名赌客，年龄介乎19至64岁，涉嫌向收受赌注者投注。

警方指今次行动主要打击8个网站，内有不同赌博类别，如赌场类、足球、赛马及运动等，相信该些网站针对本港赌客，涉案的3.2亿港元为本地赌注。赌客投注金额1万至30万元不等。

正值世界杯举办期间 警吁市民勿参与非法赌博

警方呼吁，现时正值世界杯举办期间，为非法外围赌博高峰期，市民切勿参与任何非法赌博，任何人向收受赌注者投注，不论赌注是香港境内或境外收取，均属违法。

警方提醒市民，根据香港法例第148章《赌博条例》，任何人如非法收受赌注，一经定罪，最高可被判处罚款500万元及监禁7年，即使赌博网站不在香港，如市民在香港参与相关网站运作，亦可能干犯相关赌博条例。任何人向收受赌注者投注即属违法，一经定罪，最高可被判处罚款5万元及监禁9个月。

另外，根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，「洗黑钱」可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。任何人如租、借、卖银行户口给其他人使用作处理赃款，亦有机会干犯「洗黑钱罪」。警方会继续与律政司商讨及征询意见，就涉及傀儡户口的案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。

警方预期世界杯期间非法赌博活动或会增加，已展开行动打击外围赌博，并配合宣传、教育、情报等四大方向打击外围。警方强调，除了受规管的赛马、足球博彩及六合彩，以及获发牌的博彩场所如麻雀馆获法例豁免，其他赌博活动均属犯法，在香港境内对本地或海外外围赌博网站下注均干犯「向收受赌注者投注」罪，最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；至于「收受赌注」，最高刑罚为监禁7年及罚款500万元。

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