反外围赌博│O记打击非法收受赌注采拘捕行动 涉及赌款逾3亿元 下午4时直播记者会

2026世界杯分组赛正如火如荼进行，连场激战掀起全城热潮，警方继续展开跨部门行动，全方位打击外围。有组织罪案及三合会调查科（O记），今日下午4时将召开记者会，简介一个打击非法收受赌注的拘捕行动，涉及赌款逾3亿元。《星岛头条》届时会直播。

警方预期世界杯期间非法赌博活动或会增加，已展开「戈壁及风盾」行动打击外围赌博，并配合宣传、教育、情报等四大方向打击外围。警方强调，除了受规管的赛马、足球博彩及六合彩，以及获发牌的博彩场所如麻雀馆获法例豁免，其他赌博活动均属犯法，在香港境内对本地或海外外围赌博网站下注均干犯「向收受赌注者投注」罪，最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；至于「收受赌注」，最高刑罚为监禁7年及罚款500万元。