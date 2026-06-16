西环发型屋东主遭勒颈拳殴抢值$12000元金链 警闪电起赃拉2男

西环西祥街一间街坊发型屋昨（15日）午发生抢劫案。两名男贼假扮顾客入内，其中一人突从后向店主箍颈，另一同党则多次挥拳殴打店主面部，乘机抢去他颈上价值12000元的金链后夺门而逃，并到深水埗一间金舖变卖销赃。警方接报后翻查大量闭路电视及情报分析，在案发后6小时，于沙田区拘捕涉案两本地男，并在金舖起回案中金链及部分变卖金链后的赃款。

西区警区刑事情报组主管侦缉督察李铭潍讲述案情时表示，昨日（16日）下午约4时20分，警方接报，指两名贼人假扮顾客进入坚尼地城一间发型屋，其中一名贼人从姓卓（53岁）受害人即发型屋店主后方用手勒颈施袭，同一时间，另一名贼人向店主面部多次挥拳，并强行抢走店主颈上一条价值约港币$12,000元的金链，随后两名贼人逃往坚尼地城海傍方向。事主颈部红肿，于现场接受治疗后，并无大碍。

警方经深入调查，追查到两名疑犯于犯案后，前往深水埗一间金舖变卖该条金链。西区警区重案组联同情报组探员展开行动，透过情报分析，并翻查港九新界多处闭路电视，迅速锁定两名涉案人士的身份及住址，并且于同日晚上10时左右，即案件发生6小时后，探员于沙田采取行动，成功拘捕两名分别为54岁姓谭及33岁姓彭的中国籍本地男子。两人均报称无业， 为中转宿舍的朋友，并有三合会背景。

行动期间，警方检获被捕人案发时身穿的衣物，以及部分变卖金链所得的现金；该条被变卖的金链亦已于涉事金舖起回作为证物。两名被捕人士现正被扣留调查，警方稍后以「行劫罪」的罪名暂控该2名男子，并安排明日（17日）于东区裁判法院提堂。案件交由西区警区重案组第二队跟进。

警方重申，行劫属极严重的罪行。根据香港法例第210章盗窃罪条例第十条，一经定罪，最高刑罚可被判处终身监禁。

警方亦希望提醒广大市民要提高警剔，时刻留意自身及个人财物安全。不论在公共场所及外出时，均须妥善保管贵重物品，切勿让贼人有机可乘。如发现任何可疑人士或事件，请立即与警方联络。