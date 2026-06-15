机场海关拘两男 分涉「芒果干」包装藏大麻 行李夹层藏氯胺酮 

香港海关今日（6月15日）在香港国际机场侦破两宗涉及行李藏毒的贩毒案件，共检获约4.5公斤怀疑大麻花及五公斤怀疑氯胺酮，估计市值共约270万元，并拘捕2名男子。

首宗案件中，一名24岁非本地男旅客今日从泰国曼谷飞抵本港。海关人员清关时，在其随身背包内发现该批重约4.5公斤、并伪装成零食的的怀疑大麻花，及后在其随身行李中检获一支未完税香烟，该名男子随即被捕。

第一宗案件中检获的怀疑大麻花。

第二宗案件中，一名52岁非本地男旅客今日从法国巴黎飞抵本港。海关人员替他进行清关时，在其寄舱行李箱的夹层中发现重约五公斤的怀疑氯胺酮，遂把该名男子拘捕。两宗案件仍在调查中。

海关会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击贩运毒品活动。

第二宗案件中检获的怀疑氯胺酮。

海关同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

市民可透过24小时热线182 8080、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑贩毒活动。