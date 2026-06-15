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女士Carousell放售200元婴儿孭带  堕假链结骗局失130万巨款

突发
更新时间：21:27 2026-06-15 HKT
发布时间：21:27 2026-06-15 HKT

过去一星期，警方接报至少53宗相关支付连结骗案。其中，一名女士近日在二手购物平台Carousell（旋转拍卖）以近200港元放售一条婴儿孭带，最终竟被骗徒骗走近130万港元。

警方表示，这名骗徒假冒买家，其后通过WhatsApp与女事主达成交易。其后，骗徒传送一个假冒 Carousell交易的钓鱼网址，女事主不虞有诈，在网页填写网上银行资料，随后被要求转账9,980元以作「验证」。

警方今日（6月15日）在「守网者」呼吁市民慎防受骗。
警方今日（6月15日）在「守网者」呼吁市民慎防受骗。

第二日，骗徒再假冒银行客服人员致电女事主 ，声称「手把手」教她退回早前验证的9,980元。实质上，骗徒却一步步唆摆她调高每日转账限额、关掉验证功能，最后更分两次将事主户口内近130万港元存款转走。

警方今日（6月15日）在社交专页「守网者」呼吁市民，如果交易期间收到可疑连结，要求跳转至第三方外部网站，继而输入银行户口资料或转帐资金，必须立刻提高警觉。如有可疑，除向官方机构查询外，亦可在「守网者」网站（CyberDefender.hk）用「防骗视伏器」或手机版「防骗视伏App」，输入可疑网址评估风险。

Carousell。资料图片
Carousell。资料图片

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