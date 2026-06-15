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邓炳强率保安局 出战机场单车划艇赛创佳绩：团队精神最无价

突发
更新时间：21:09 2026-06-15 HKT
发布时间：21:09 2026-06-15 HKT

「香港国际机场单车及划艇比赛」今日盛大举行，保安局局长邓炳强第三年亲自带领保安局团队踏上赛场。经过一番激烈角逐，保安局团队在今年赛事中取得突破性佳绩，于20支非纪律部队参赛队伍中脱颖而出，勇夺单车比赛第二名，创下三年以来的最佳战绩。

保安局局长邓炳强亲自落场参与。邓炳强FB
保安局局长邓炳强亲自落场参与。邓炳强FB

邓炳强事后在社交平台发文分享喜悦。他表示，今年的赛事选址于新落成的第二客运大楼（T2）举行，令团队深感新鲜感。此外，今年大会首次加入了「坐式壶铃弯举」项目，对参赛者的臂力带来极大考验。邓炳强赞扬保安局队员在比赛中全力以赴，现场气氛炽热，队员们皆投入感十足。 

今年的赛事选址于新落成的第二客运大楼（T2）举行。邓炳强FB
今年的赛事选址于新落成的第二客运大楼（T2）举行。邓炳强FB

对于今年成绩大跃进，邓炳强直言感到开心，并将这份佳绩归功于全体队员的努力与坚持。不过他强调，比赛的输赢仅属其次，最宝贵的收获是团队所展现的凝聚力：「最重要系大家展现出嘅团队精神，全情投入、互相扶持、目标一致，先至系最无价。」 

邓炳强指出，最宝贵的收获是团队所展现的凝聚力。邓炳强FB
邓炳强指出，最宝贵的收获是团队所展现的凝聚力。邓炳强FB

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