沙田的士逆线险撞对头车 68岁司机落网被控危驾

新界南总区交通部人员留意到于6月13日一则网上短片，显示一辆的士于6月12日晚上，在大埔公路沙田段逆线行驶，导致其他车辆需要闪避，严重威胁其他道路使用者，幸事件中无人受伤。

警员经迅速及深入调查后，今日（6月15日）上午拘捕一名68岁本地男司机。他已被控一项「危险驾驶」罪，案件将于6月26日在沙田裁判法院提堂。

警方重申，任何人在道路上危险驾驶汽车属严重交通罪行，亦会对其他道路使用者构成危险，最高可被判监禁三年、罚款二万五千元、以及停牌最少六个月，市民切勿以身试法。

警方强调，会继续在各区进行执法行动，打击其他交通违例事项，透过严厉执法确保道路畅通及保障市民安全，并提高道路使用者的安全意识。