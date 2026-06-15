西环发型屋老板被抢金链 匪徒疑赴深水埗销赃 警方追查
更新时间：17:53 2026-06-15 HKT
发布时间：17:53 2026-06-15 HKT
发布时间：17:53 2026-06-15 HKT
西环西祥街一间街坊发型屋，今日（6月15日）下午4时许53岁男负责人报案，表示有两名陌生男子进入店舖后，突然抢走其金颈链，之后逃之夭夭。据了解，疑犯作案后疑前往深水埗，到福荣街及北河街交界一金行企图销赃，警员遂赶至搜索匪踪。
事件中发型屋老板幸无大碍，拒绝送院。西环现场所见有多名警员在店舖内外搜证，并向老板了解案发经过。目前案件正由西区警区重案组跟进，警方正追查两名分别30多岁及50多岁涉案男子。
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