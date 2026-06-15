青衣回旋处红色日产跑车玩「飘移」危驾 警拘25岁男司机

近日网上流传一段短片，显示一辆红色日产跑车在青衣青尚路回旋处玩「飘移」，罔顾其他道路使用者的安全。警方留意到有关短片，新界南交通部执行及管制组特遣队人员主动介入调查及追查涉事司机。

经深入调查以及翻查大量闭路电视片段后，人员于今日（15日）上午拘捕一名25岁姓林本地男子，涉嫌「危险驾驶」和「没有第三者保险而使用车辆」。他已获准保释候查，须于七月中旬向警方报到。有关私家车已被扣留调查及作进一步检验。



警方重申，任何人在道路上危险驾驶汽车属严重交通罪行，亦会对其他道路使用者构成危险，最高可被判监禁三年、罚款二万五千元、以及停牌最少六个月，市民切勿以身试法。

警方强调，会继续在各区进行执法行动，打击其他交通违例事项，透过严厉执法确保道路畅通及、保障市民安全，并提高道路使用者的安全意识。