珍惜生命│何文田女子向亲友交代身后事 寓所堕楼当场亡

何文田邨采文楼，今（15日）中午12时49分，一名年约50多岁女子致电亲友表示要寻死，并交代身后事，亲友大惊报案，稍后女事主被发现倒卧在采文楼一楼簷篷，救护员接报到场，经检验后证实事主当场不治，稍后由消防将其遗体移返地面。警方正调查事件。

女子高处堕簷篷。梁国峰摄

女子堕楼搁在簷篷上。梁国峰摄

消防及救护车到场。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service