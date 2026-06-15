沙角邨多人殴斗 男子倒地遭踩颈 凶徒呼同党「执手尾」：你搞掂佢啦

沙田沙角邨发生街头殴斗事件。网上流传一段长约1分钟的短片，所见晚上时分有一辆的士停泊在沙角邨路边，一批分别身穿黑衫及白衫的男子聚集。其间有白衣人由的士下车，的士车头乘客位一名白衫男，遭两名黑衣人拉出的士外挥拳袭击。随后另一角落可见，另一名白衣男更被人打至倒地不起，施袭者起脚猛踩其身体及颈项。

从影片中可听到，背景声不时传来粗言秽语，亦有人大叫：「唔关你事？」、「搞咩呀？」现场乱作一团，殴斗分成多条战线。最后众人四散离开，有施袭者向同党大呼：「走喇，走喇」，有人更着同党「执手尾」：「你搞掂佢啦喂！」在场的士一直中门大开，此刻的士司机始敢下车，关上乘客位趟门。影片至此结束，惟未有列明事发日期和时间。