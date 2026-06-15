珍惜生命│ 42岁男子高处堕下倒卧葵涌货柜码头 现场不治

今(15日)早上8时52分，有货车司机驶经葵涌货柜码头路一个货柜储存区时，发现一名男子倒卧地上，于是报警，警方及救护人员到场，经检验后证实男事主已经死亡。初步调查得知姓陈（42岁）事主为货柜码头货仓工人，最后于前日(13日)下午露面，并曾经提及自己有债务问题。

警方在场进行搜查，没有可疑，相信陈男在青衣南桥桥面堕下。死者身上有遗书，疑因债务及失业而寻死。案件将交由青衣警区杂项调查队接手跟进。

葵涌1号货柜码头一名42岁男子当场死亡。梁国峰摄

葵涌1号货柜码头一名42岁男子当场死亡。梁国峰摄

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