珍惜生命│ 42岁男子高处堕下倒卧葵涌货柜码头 现场不治
更新时间：10:02 2026-06-15 HKT
发布时间：10:02 2026-06-15 HKT
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今(15日)早上8时52分，有货车司机驶经葵涌货柜码头路一个货柜储存区时，发现一名男子倒卧地上，于是报警，警方及救护人员到场，经检验后证实男事主已经死亡。初步调查得知姓陈（42岁）事主为货柜码头货仓工人，最后于前日(13日)下午露面，并曾经提及自己有债务问题。
警方在场进行搜查，没有可疑，相信陈男在青衣南桥桥面堕下。死者身上有遗书，疑因债务及失业而寻死。案件将交由青衣警区杂项调查队接手跟进。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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